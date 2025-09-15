ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೋದಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ: MLA ಅವಿನಾಶ ಉಮೇಶ ಜಾಧವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಕ್ಷ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ನನಗೆ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಿದೆ
ಡಾ ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಶಾಸಕರು ಚಿಂಚೋಳಿ
KalburgiPM Modi

