ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಸಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಗರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:22 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:22 IST
ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯದೇ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಫಲಕಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ
ಎಸ್.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
