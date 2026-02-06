ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ | ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:15 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:15 IST
ಬಡವರು ಸತ್ತರೂ ಸುಡಲು‌ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಆಸರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು
ಪದ್ಮಿನಿ ಕಿರಣಗಿ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ
