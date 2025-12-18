ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4,799 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ; 1,571 ಮಂದಿ ಸಾವು

2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವರದಿ
ಭೀಮಣ್ಣ ಬಾಲಯ್ಯ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೂಚನಾ ಫಲಕ
ಸೂಚನಾ ಫಲಕ
KalaburagiRoad AccidentRoad AccidentsTraffic RulesTraffic Rules Violation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT