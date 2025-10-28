ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ RSS ಪಥಸಂಚಲನ ಕಗ್ಗಂಟು; ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಭೆ: ಮೂಡದ ಒಮ್ಮತ?

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ‘ಪಥ ಸಂಚಲನ’ಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನ.2ರಂದು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.40ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಭೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.16ರ ತನಕ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಜೋಶಿ, ಅಂಬಾರಾಯ ಅಷ್ಟಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಂಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ತಲಾ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>‘ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮನವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p><p>ಬಳಿಕ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ತಾವಡೆ ಅವರು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಲಗಿ, ದಿನೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಅರ್ಜುನ ಭದ್ರೆ, ರೈತ ಸಂಘದ ಮಹಾಂತೇಶ ಜಮಾದಾರ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘಟನೆಯ ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ., ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ ಭಂವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ, ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಡಿಸಿಪಿ ಕನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್, ಎಡಿಸಿ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಹೇಶ ಮೇಘಣ್ಣನವರ, ಸೇಡಂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಶಹಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸಿಪಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಅಷ್ಟಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಧಿಕ್ಕಾರ</strong></p><p>ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಲಾಠಿ ಬಿಟ್ಟು, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುವುದಾದರೆ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಿವೆ’ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅಂಬಾರಾಯ ಅಷ್ಟಗಿ, ‘ಪ್ರತಿಭಟನೆ–ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಾವು ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದೇ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಸಭೆಯ ಬರಖಾಸ್ತುಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಅಂಬಾರಾಯ ಅಷ್ಟಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>