ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮರೆತ ಹಿಂದೂಗಳು: ರವೀಂದ್ರ ಅಭಿಮತ

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:44 IST
ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್
