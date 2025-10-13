ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಬಿಹಾರ ರಣಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BCCIranji cricketRanji captainVaibhav Suryavanshi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT