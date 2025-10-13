<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲೋ ಆನ್ಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ಗೆ ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಹಾಗೂ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೋಘ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಹಾಗೂ ಶತಕದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋಪ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ 78 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 252 ರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಗಿನ್ನು 18 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ. </p><p>ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಹಾಗೂ ಹೋಪ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 178 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಆತಿಥೇಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. </p><p>ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ 199 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (12 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಔಟ್ ಆದರು. </p><p>ಅತ್ತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಹೋಪ್ 189 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (10 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ (23*) ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಮೊದಲು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (175) ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (129*) ಅಮೋಘ ಶತಕಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಬಳಿಕ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (82ಕ್ಕೆ 5) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್ 248 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 270 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. </p> .Test: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮರು ಹೋರಾಟ.ಕುಲದೀಪ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್, ವಿಂಡೀಸ್ 248ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ 270 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>