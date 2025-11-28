ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಚಿಂತಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:42 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:42 IST
Nationalism

