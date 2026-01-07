ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಭಾವ: ಮರಳಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪರದಾಟ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಅಡೆತಡೆ
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ. ಶೇರಿಕಾರ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 8:29 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 8:29 IST
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಘಾಳಪ್ಪ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ
ಮರಳು ಕೊಡಿ ಎಂದು ರಾಜ ಧನ ಭರಿಸಿದ್ದರೂ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಳು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಘಾಳಪ್ಪ ಗೋಖಲೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
