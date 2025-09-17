ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಬಾದ್: ಜಲ ದಿಗ್ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರದ ಸಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಜಲಾವೃತ್ತ ಗೊಂಡಿರುವುದು
ನಗರದ ಅಪ್ಪರ ಮಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಲೊವರ ಮಡ್ಡಿ ಏರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು
ಹಳ್ಳದ ಹೂಳು ತೆಗಯದೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೂರಡೆಕರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
waterRainRescue

