<p><strong>ರಾಂಚಿ:</strong> ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಿಐಎಸ್ಸಿಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 14 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹಮ್ಮಿವೆ.</p><p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು 4–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p><p>17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 5–1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು. ಇದೇ ವಿಭಾಗದ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಸ್. ಲಾಸ್ಯಾ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡವನ್ನು ಸಿವಿಕೆ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಸಿರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ನ ಕರಿಫ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>