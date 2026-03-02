ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಕಲಬುರಗಿ| ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ: ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ: ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:12 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ–ಕಳಸದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ–ಕಳಸದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸಾರಿದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
communal harmonyReligious Harmony
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT