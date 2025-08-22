ಚಿಂಚೋಳಿ: ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅದೇ ಊರಿನ ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ಎಲ್ಕೆಜಿ-ಯುಕೆಜಿಯ 51 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 37 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಡಿ.ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ 50 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಲು 2 ಜಮಖಾನೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟುವ ಪರದೇ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹೈದರಅಲಿ ಮಿರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 292 ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಆಗಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವಿವಿಧ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಪ್ಪ ಚಾಪಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಆರ್ಪಿ ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಸುನೀಲ ಕಂದಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ರೂಪಾ, ಗಂಗಮ್ಮ ವಿಜಯಭರತ, ಆಕಾಶ, ಜಾಫರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರೂಪಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<blockquote>51 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ | ಶಾಲೆಗೆ 50 ಖುರ್ಚಿಗಳ ದೇಣಿಗೆ |ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಲೃತರ ಪೋಟೊ, ವೇದಿಕೆ ಪರದೆ, 2 ಜಮಖಾನೆ ಕೊಡುಗೆ</blockquote>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>