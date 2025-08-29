ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಾಡಿ | ಹೆಸರಿನ ರಾಶಿ ಕಣಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹಳ್ಳದ ನೀರು

ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಳು; ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಅಪಾರ ಹಾನಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:27 IST
ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕನೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು
ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಕೈಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು
ಬಳವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವುದು
kalaburgi

