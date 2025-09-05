ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್.ಮಲಕಂಡಿ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು, ಮಕ್ಕಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ.
