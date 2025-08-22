ಕಾಳಗಿ | ಕೋಡ್ಲಿ ಹೊರವಲಯ: ಜಲಪಾತದ ಅನುಭವ

<p><strong>ಕಾಳಗಿ:</strong> ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ. ಏರಿಳಿತದ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಖರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಜುಳುಜುಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಇರದು.</p><p>ಹೌದು, ಅಂಥದೊಂದು ಜಲಪಾತದ ಅನುಭವ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ಹೊರವಲಯದ ಒಡೆಯ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಬಳಿ.</p><p>ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 2ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿವಿರುವ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬದಿಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿದ ಹಸಿರು, ಈ ನಡುವೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಂತಿರುವ ಕರಿಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ನೀರಿನ ನಾದ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಾರಣದ ಅನುಭವ. ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಧುಮಕುವ ನೀರು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ.</p><p>ಜುಳುಜುಳು ಹರಿಯುವ ಜಲದ ರಮ್ಯನೋಟ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಜಲಪಾತದ ಅನುಭವ ಸವಿಯುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿ ಮಲೆನಾಡು ಕಾಣಿಸದೆ ಇರದು.</p><p>ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಎಡಭಾಗದ ಕಚ್ಚಾರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಅಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>