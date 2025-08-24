ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:13 IST
ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ವಾಲಿಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
Coorg

