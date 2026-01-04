ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಕುಶಾಲನಗರ| ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ ಗೌಡ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಚಲನೆ: ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ವೃತ್ತಿ ನಿರತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕೊಡುಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:45 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KodaguComputer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT