ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ದಸರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರೂಪಕರು

ಸುಮಧುರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಪ್ಪೆ ಎನಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಿಹಿಯ ಹೂರಣ ತುಂಬಿದವರು
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ/ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT