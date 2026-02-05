ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ-ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭಾರತ’ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಬೀದಿನಾಟಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:28 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:28 IST
ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ | ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮನವಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಲಾವಿದ ಈ.ರಾಜು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಬೀದಿನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
