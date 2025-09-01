ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಶುಂಠಿಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಲೋಕೇಶ್. ಡಿ.ಪಿ.
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:46 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೀಜಿಗಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ತಾವು ಬೆಳೆದಿರುವ ಶುಂಠಿಗೆ ಕೊಳೆರೋಗ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಫಸಲನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೀಜಿಗಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ತಾವು ಬೆಳೆದಿರುವ ಶುಂಠಿಗೆ ಕೊಳೆರೋಗ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಫಸಲನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು
SomavarapeteGinger

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT