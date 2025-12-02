ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ | ಎಚ್‌ಐವಿ: ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಡ

ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ಜಾಥಾ, ಮೋಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ಎಚ್‌ಐವಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್‌ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು
Kodagu

