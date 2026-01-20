ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಗಾಲ್ಫ್: ಮಹೇಂದ್ರ, ರಂಜಿತ್ ಜೋಡಿಗೆ ಜಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:54 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್. ಅಚ್ಚಯ್ಯ
ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್. ಅಚ್ಚಯ್ಯ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವರುಣ್ ಗಣಪತಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವರುಣ್ ಗಣಪತಿ
KodaguGolfGolf TourneyVirajapete

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT