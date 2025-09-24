ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರೆ | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಳಂಬ

ಮಡಿಕೇರಿ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಡವಾದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ
ರಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ.
ನಾವು ಬರುವುದು ಭಾಷಣ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾರ ತುರಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಚನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.
