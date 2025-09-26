ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ: ಮಂಟ‍ಪಗಳ ಇತಿಹಾಸ 150 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ

ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಂಟಪಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
1961ರಲ್ಲಿ ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಟಪ
1961ರಲ್ಲಿ ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಟಪ
ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್
ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್
ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್ ಪುತ್ರಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ
ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್ ಪುತ್ರಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ
Kodagu

