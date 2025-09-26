ಏಷ್ಯಾಕಪ್ | 41 ವರ್ಷ, 17 ಆವೃತ್ತಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್

<p>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು 41 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸೂಪರ್–4 ಸುತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ತಂಡ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸಲ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p><strong>3ನೇ ಮುಖಾಮುಖಿ<br></strong>ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತ, ಸೂಪರ್–4 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಐದೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಅಜೇಯಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಪಾಕ್ ಪಡೆ, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ಜಯದ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ: ಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೋಚ್ ಸಲಹೆ.Asia Cup: ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಸೋಲು: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಾಳಿ.<p>ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ನಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 8 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ಸಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 6ನೇ ಫೈನಲ್<br></strong>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು 6ನೇ ಬಾರಿ.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 5 ಸಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಭಾರತ ಎರಡು ಸಲ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>1985ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೇ ಸಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ 2017ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದೂ ಫೈನಲ್ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ;</p><ul><li><p><strong>ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್: 1984</strong><br>ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದದ್ದು 1985ರಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್, ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ 47.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಲುಪಿತ್ತು.</p></li></ul>.Asia Cup Final: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ.Asia Cup: ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ಸೂಚನೆ.<ul><li><p><strong>ಆಸ್ಟ್ರಲ್ – ಏಷ್ಯಾಕಪ್: 1986<br></strong>ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 245 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕ್, ಕೊನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ರನ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 248 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಆಸ್ಟ್ರಲ್ – ಏಷ್ಯಾಕಪ್: 1994<br></strong>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ಕೂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್, 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 250 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಭಾರತ 47.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 211 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತ್ತು.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: 2007<br></strong>ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ತಂಡಗಳೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 157 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.</p><p>ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕ್, ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಿರುವಂತೆಯೇ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು.</p></li><li><p><strong>ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ: 2017<br></strong>2017ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎನಿಸಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಶತಕದ (114 ರನ್) ನೆರವಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 338 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಎದುರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ, ಕೇವಲ 158 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪಾಕ್ ಪಡೆ, 180 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನಿಸಿತ್ತು.</p></li></ul>.ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಸನ್ನೆ: ರೌಫ್, ಫರ್ಹಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ.ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಜಕೀಯ–ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು: ಶಶಿ ತರೂರ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>