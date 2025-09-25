ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Asia Cup: ಫೈನಲ್‌ ಗುರಿ; ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕು 136 ರನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:27 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PakistanBangladeshT20 cricketAsia cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT