ಮಡಿಕೇರಿ: ಕಳೆದೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ವರ್ಷ ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರ ಪಾಲಿಗೆ ತುಸು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ನಂತರ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ (ಎಸ್ಒಪಿ)ವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಾನತಿನಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಸಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದಸರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ 'ಎಸ್ಒಪಿ' ಪ್ರಕಾರವೇ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಂಟಪ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ತರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸರ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರದಿರಿ ಎಂದು ಮನವಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.

ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ಗೌಡ ಸಹ ಸ್ವಯಂನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಏನಿದು 'ಎಸ್ಒಪಿ': 

ಹಬ್ಬಗಳು, ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಆಚರಣೆಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ (ಎಸ್ಒಪಿ)ವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಪುಟಗಳ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಂಶವೂ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. 'ವೇದಿಕೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮಿತಿ, ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳು, ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲೇಬಾರದು ಎಂದು 'ಎಸ್ಒಪಿ'ಯಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿ ಮಂಟಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಟಪವೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರವೂ ಮಂಟಪಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಪೊಲೀಸರ ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪಗಳ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಂಟಪಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್