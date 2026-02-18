ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕುಶಾಲನಗರ: ದುಬಾರೆ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಕೆ

ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಹಾಡಿ ಜನರು, ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
ದುಬಾರೆ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ
ದುಬಾರೆ ಹಾಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಮಂಗಳವಾರ ಆಲಿಸಿದರು
