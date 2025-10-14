ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಯಾಗ ಭಾಗಮಂಡಲ: ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ

ತೀರ್ಥೋದ್ಭವಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ದಿನಗಣನೆ. ಭಾಗಮಂಡಲ, ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್.
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:34 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:34 IST
ಭಾಗಮಂಡಲದ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಮಂಡಲದ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು
Kodagu

