ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತರಿ ಊರೊರ್ಮೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಮಡಿಕೇರಿ‌ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪುತ್ತರಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಹಾಗು ಮಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ್ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು
