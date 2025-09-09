ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: 5 ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದರೂ ಬಾರದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾಸಂಘ ಮಹಾಸಭೆ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
