ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ಕರಗೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದ ಮಂಜಿನ ನಗರಿ

ಮಡಿಕೇರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಕರಗೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಂಡಿನ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇಗುಲದ ಕರಗವ್ರತಧಾರಿ.
ಚಾಮಿ ಕುಂದೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಚೌಟಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇಗುಲದ ಕರಗವ್ರತಧಾರಿ.
ಉಮೇಶ್ ಕಂಚಿಕಾಮಾಕ್ಷಿ.
ಅನೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇಗುಲದ ಕರಗ ವ್ರತಧಾರಿ.
ಉಮೇಶ್‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇಗುಲದ ಕರಗ ವ್ರತಧಾರಿ.
