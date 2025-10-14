ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಸರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಾರಿಶಕ್ತಿ

ಮಹಿಳಾ ದಸರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದರು
ಸವಿತಾ ಕೀರ್ತನ್
ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು
ಮೇಪಾಡಂಡ ಸವಿತಾ ಕೀರ್ತನ್ ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
