ರಾಯಲ್ಪಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ನಡೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ’ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಹಭೋಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:39 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:39 IST
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್‌.ರವಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಜಿ.ಎನ್‌.ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು
ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅರಿವು ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಎಂ.ಆರ್‌.ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
