ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ!

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ, ಹೋರಾಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ
ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ. ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ
ಮೋಹನ್‍ಬಾಬು ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
kolarroad construction

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT