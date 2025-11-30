ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ!

<p><strong>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ</strong>: ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ಜೀವನ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಿದಿರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಪಂಜರಗಳ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಏಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಿದಿರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಬೀಸಣಿಕೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತುಮಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಿಂದೆ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊರಗಳು, ಕೋಳಿ ಪಂಜರಗಳು, ಏಣಿಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದರಂಕಿಗಳು, ಬೀಸಣಿಕೆ ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿದಿರಿನ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು. </p>.<p>ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಿದಿರು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಅನ್ಯ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು. </p>.<div><blockquote>ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಈ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಥಳೀಯರು</span></div>.<div><blockquote>ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕ</span></div>.<div><blockquote>ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ರತ್ತಪ್ಪ ಕುಂದರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿದಾರರು</span></div>.<p> <strong>ಕುಲ ಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ಯುವಕರ ತಿಲಾಂಜಲಿ</strong></p><p> ರೇಷ್ಮೆ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದರಂಕಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಿದಿರಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದಿರಿನ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬಾಟಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ನೆಲಹಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕುಲ ಕಸುಬುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಿದಿರು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರ ಆರೋಪ. ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>