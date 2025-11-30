ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ!

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರೇಶ್
ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರೇಶ್
ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಈ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ
ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಥಳೀಯರು
ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. 
ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕ
ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು
ರತ್ತಪ್ಪ ಕುಂದರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿದಾರರು
kolarBamboo

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT