ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅವರೇ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಅವರೇ: ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
Gst

