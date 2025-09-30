ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
kolar
ಕೋಲಾರ | ಶರಣರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಿದೆ: ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Comments
ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾನವತೆಯ ನಡಿಗೆ ವೇಳೆ ಶರಣರ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಸಾಗಿತು
ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿಯಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸದವರಿಗೆ‌ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯುವ ನೈತಿಕತೆ ಇರಲ್ಲ
ವಿ.ಆರ್‌.ಸುದರ್ಶನ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ
ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವರು ಇಂದು ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ಜನ
ಬಿ.ಎಲ್‌.ಶಂಕರ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
