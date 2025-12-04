ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೌದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ಲಂಚ: ಕೋಲಾರದ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್, ಗಾರ್ಡ್ ಅಮಾನತು

ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪ –ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
kolar

