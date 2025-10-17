ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
kolar
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ: 500 ಎಕರೆ ತೆರವು

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:26 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:26 IST
Comments
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಡಿಸಿಎಫ್‌ ಏಡುಕೊಂಡಲು 2500 ಎಕರೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ 700 ಎಕರೆ ತೆರವಾಗಿದೆ
ಸರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ್‌ ಡಿಸಿಎಫ್‌
kolarencroachment removalForest encroachment

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

