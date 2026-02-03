ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ | ರಕ್ತ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8,811 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಶೇಖರಣೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
2024-2025ರಲ್ಲಿ 12,159 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ರಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳು |ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರುವ 1,378 ಮಂದಿ
kolarBlood

