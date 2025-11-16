ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಅವಮಾನ: ಡಿಸಿಎಫ್‌ ಬೇಸರ

ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಡ್ಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸರು ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ್‌ ಡಿಸಿಎಫ್‌
Kolara

