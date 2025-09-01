ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಗಣಪನ ವಿಸರ್ಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:20 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:20 IST
ಕ್ರೇನ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ಕೊಳದ ಬಳಿ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಗಳು
kolarGanesha Chaturthi

