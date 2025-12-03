ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ   
ಕೋಲಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಾಲಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗಲ್‍ಪೇಟೆ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
kolar

