ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ಗಳ ಕಣ್ಣು

ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಿ.ವಿಗಳ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ಗಳ ಕಣ್ಣು
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
University

