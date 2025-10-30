ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ: ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎನ್‌ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:48 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT