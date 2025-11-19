ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಜಿಎಫ್‌ | ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಹೈರಾಣಾದ ಸವಾರರು

ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿಗಳು
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:38 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:38 IST
ಊರಿಗಾಂ ಫೈಲೈಟ್ಸ್‌ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೊಂಡ
ಊರಿಗಾಂ ಫೈಲೈಟ್ಸ್‌ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೊಂಡ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ತೂಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ತೂಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ
Kolara

