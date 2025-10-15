ಕೆಜಿಎಫ್‌: ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ರದ್ದು

<p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್:</strong> ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ನಾಯ್ಡು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ‘ನಾಯಕ’ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿತಿಯು, ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದ ‘ನಾಯಕ’ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಹೂಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಈ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಮೂಲತಃ ನಾಯ್ಡು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಟಿ ಕೋಟಾದ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಓದಿದ ಗೋಣಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಜಾತಿ ಕಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುವುದು ಸಮಿತಿಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. </p>